منتخب اليابان يجدد الاستعانة بطلاب الجامعات في كوبا أمريكا

شهدت مباراة منتخبي تشيلي واليابان، فجر الثلاثاء، اعتماد وصيف كأس آسيا 2019 على لاعب لا يزال يواصل دراسته الجامعية، ولم يقيد بسجلات أي نادٍ ياباني محترف.

وخسرت اليابان اليوم أمام تشيلي 0-4، ضمن المجموعة الثالثة من كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" 2019 في البرازيل.

وخاض المهاجم أياسي يويدا، 20 عاما، أولى مبارياته الدولية، وهو على مقاعد الدراسة الجامعية، في جامعة هوسي اليابانية، حيث يشارك ضمن منافسات دوري الجامعات في اليابان.

Advertisements

لا يعتبر يويدا أول طالب جامعي يخوض مباراة رسمية مع منتخب اليابان الأول، فقد سبقه لاعبان شاركا في مباراة رسمية على مستوى قارة آسيا، وكانت في 6 يناير 2010، ضد منتخب اليمن بالعاصمة اليمنية صنعاء، ضمن تصفيات كأس آسيا 2011.

وشهدت تلك المباراة اعتماد مدرب منتخب اليابان الأسبق، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الياباني لكرة القدم حاليا، تاكيشي أوكادا، في خط الوسط على كازويا يامامورا، من جامعة ريوتسو كايزاي، وفي الهجوم على كينسوكي ناجاي، من جامعة فوكوكا، وانتهت المباراة بفوز صعب لليابان 3-2.

يذكر أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يرعى سنويًا بالتعاون مع "وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية اليابانية" منافسات كأس اليابان للجامعات، التي انطلقت لأول مرة في عام 1952، ويعتبر فريق جامعة واسيدا اليابانية الأكثر فوزا باللقب برصيد 12 لقبا.