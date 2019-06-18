قال فريق إنيوس للدراجات، إن جيرينت توماس بطل سباق فرنسا، تعرض لحادث تصادم في المرحلة الرابعة من سباق سويسرا، اليوم الثلاثاء.
وكتب الفريق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قبل آخر 30 كيلو مترًا من المرحلة الرابعة للسباق، تعرض جيرينت توماس لحادث تصادم".
وتابع "أعضاء وأطباء الفريق بصحبته الآن. المتسابق الويلزي يتحدث مع الفريق".
وسيفتقد فريق إنيوس بالفعل في نسخة هذا العام من سباق فرنسا، المقررة بين السادس و27 يوليو/تموز المقبل، كريس فروم بطل السباق 4 مرات، بعد تعرضه لحادث تصادم مروع في سباق دوفين.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرينت توماس يتعرض لحادث تصادم في سباق سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.