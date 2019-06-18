جيرينت توماس يتعرض لحادث تصادم في سباق سويسرا

قال فريق إنيوس للدراجات، إن جيرينت توماس بطل سباق فرنسا، تعرض لحادث تصادم في المرحلة الرابعة من سباق سويسرا، اليوم الثلاثاء.

وكتب الفريق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قبل آخر 30 كيلو مترًا من المرحلة الرابعة للسباق، تعرض جيرينت توماس لحادث تصادم".

وتابع "أعضاء وأطباء الفريق بصحبته الآن. المتسابق الويلزي يتحدث مع الفريق".

وسيفتقد فريق إنيوس بالفعل في نسخة هذا العام من سباق فرنسا، المقررة بين السادس و27 يوليو/تموز المقبل، كريس فروم بطل السباق 4 مرات، بعد تعرضه لحادث تصادم مروع في سباق دوفين.