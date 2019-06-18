روهر: جماهير نيجيريا تنتظر عودتنا بكأس الأمم

وقال روهر: "تركيز اللاعبين الآن في المباراة الافتتاحية أمام بوروندي، ولا نفكر في الخطوات الأخري حاليا".

وأضاف: "الجميع يفكر في التتويج بالبطولة ليس نيجيريا فقط. نحن على أقل تقدير نحاول أن نكون ضمن منتخبات المربع الذهبي. نيجيريا هي الثالث في أفريقيا في التصنيف الدولي قبل انطلاق البطولة".

وتابع عن قائمة نيجيريا للبطولة: "لدينا مزيج من الخبرات والعناصر الشابة، التي تتميز بالرغبة والإصرار لتحقيق أهداف الجهاز الفنى، وطموحات الجماهير النيجيرية".

كما تحدث عن غياب النسور عن البطولتين السابقتين قائلا: "تغيبنا عن النسختين السابقتين، لكن عندما يعود منتخب نيجيريا، فإنه عادة ما يذهب بعيدا، ويصل للنهائيات"، مشيرا إلى أن الجميع في نيجيريا ينتظر الأداء الجيد لفريقهم وينتظرون الكأس.