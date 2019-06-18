كوتينيو يحسم قراره بشأن اهتمام مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن رأي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، في إمكانية الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن كوتينيو أخبر إدارة برشلونة، بأنه لا يريد الانضمام للشياطين الحمر، احترامًا لناديه السابق ليفربول.

وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من الرغبة الكبيرة لدى مانشستر يونايتد في الفوز بخدماته، لكن البرازيلي يريد الحفاظ على علاقته الجيدة مع ناديه السابق ليفربول، رغم الطريقة التي رحل بها.

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وأضافت الشبكة: "هذا القرار ربما يفتح الباب لباريس سان جيرمان، من أجل ضم كوتينيو، نظرًا لكون نادي العاصمة من أبرز المهتمين به".

يُذكر أن كوتينيو على أعتاب الرحيل عن برشلونة، بعد موسم مخيب للآمال بقميص البارسا، وحاليًا يسعى للتألق في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب السيليساو من أجل رفع سعره في السوق.

وانتقل كوتينيو، لصفوف برشلونة في يناير/ كانون الثاني عام 2018، قادمًا من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، ويسعى البارسا لتعويض هذا المبلغ ببيعه هذا الصيف.