شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة لـ"الخليج 365" : ستاد القاهرة جاهز لإستضافة السوبر الاوربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حوار – عصام شلتوت – عمر الأيوبى - أحمد توفيق – حاتم رضا – أحمد عصام

أكد المهندس هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا، أن هناك عملية تطوير شاملة طالت جميع الملاعب المصرية استعدادا لـ"كان 2019"، موضحا أن الملاعب باتت أشبه بنظيراتها العالمية.

قال أبو ريدة لـ"الخليج 365"، إن مستوى الملاعب يدفعنا للتفكير فى استضافة بطولات عالمية كبرى مثل السوبر الأوربى على سبيل المثال، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التواصل مع اتحادات أوربية لإستضافة إحدى مباريات السوبر الأوربى الكبرى فى العالم.

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تابع أن ستاد القاهرة شهد عملية تطوير وأصبح يضاهى أفضل الملاعب العالمية، لذا من الطبيعى أن نفكر فى إستضافة حدث كبير كالسوبر الأوربى يوما ما فى المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات المهندس هانى أبو ريدة على هامش ندوة أجراها "الخليج 365" مع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا، قبل أيام على ضربة البداية، والتى سننشرها خلال ساعات على موقعنا الإلكترونى والصحيفة المطبوعة التى تصدر عن المؤسسة.. انتظرونا.