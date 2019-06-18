شكرا لقرائتكم احمد احمد يزور معسكر حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم علي زيارة معسكر حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم والشد من أزرهم قبل المشاركة بالبطولة. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 6 حكام مصريين أبرزهم جهاد جريشة وابراهيم نور الدين حكمي الساحة. Advertisements ورافق أحمد أحمد خلال الزيارة هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة وحرصا علي التقاط الصورة الرسمية للحكام المشاركين بالبطولة.

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