شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. عبد الله جمعة أجازة وأشغال شاقة للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عبد الله جمعه ظهير أيسر فريق الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم. وتواجد عبد الله جمعة فى مقر نادي الزمالك اليوم وطالب الجهاز الفني بقيادة خالد جلال بالحصول على راحة لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وخاض لاعبو لزمالك تدريبات بدنية قوية علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي فى ميت عقبة. ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز بعد العودة من فترة الراحة أمس خلال فترة التوقف المحلي حاليا بسبب استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيه الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

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