شكرا لقرائتكم ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الشاب رودريغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء اللاعب رودريغو جويس على ملعب سانتياغو برنابيو أمام ما يقرب من ألفي مشجع بعدما وقع جويس (18 عاماً) للريال في يونيو الماضي ولكن تم الاتفاق على أن يظل مع فريق سانتوس البرازيلي لمدة موسم.

ووفقا لتقارير إعلامية في مدريد فإن النادي تكلف 45 مليون يورو (50 مليون دولار) لضم اللاعب، وقال جويس باللغة الإسبانية خلال تقديمه: لا أريد أن أكون نيمار الخاص بمدريد. أريد أن أكون رودريغو الخاص بمدريد.

وبسؤاله عن المهمة الصعبة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي، أضاف: تحدثت مع فينيسيوس حول هذا. سيظل ريال يضم أفضل اللاعبين. ستظل المنافسة قائمة دائما.

ويتوقع أن يلعب رودريغو لفريق الريال الثاني، المنافس بالدرجة الثالثة، وسيكون مدربه في الفريق الثاني لمدريد راؤول وسيلعب بجانب تافيكوسا كوبو، اللاعب الياباني الدولي الذي انضم للريال الاسبوع الماضي.