الموجز
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق المقاصة ونجم الزمالك السابق، سيمثل غدًا الأربعاء أمام لجنة التحقيق بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وأوضح المجلس، أنَّ ميديو سيحضر التحقيق مجموعة من المحامين و3 من أعضاء المجلس وشخصية قضائية رفيعة المستوى، للتحقيق معه فيما نُسب إليه من الإساءة لجمهور كرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
استدعى المجلس الأعلى للإعلام، أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق مصر المقاصة للتحقيق معه بسبب لفظ خارج عبر صفحته على موفع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وبدوره، أرسل المجلس الأعلى للإعلام خطابًا إلى جهاز تنظيم الاتصالات للاستفسار عما إذا حدث اختراق لصفحة ميدو لحسابه على "فيس بوك" من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وكان ميدو قد شن هجومًا على صفحته عبر الفيسبوك على جمهور الأهلي وقام بسبهم وهو ما أسفر عن استدعاؤه للتحقيق معه.
وأعلن المجلس في بيان رسمي استدعاء ميدو للتحقيق يوم الأربعاء المقبل للتحقيق في قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إليه بنشر مواد تحمل سبًا وقذفا.
ومن الجدير بالذكر أنها ليست الواقعة الأولى لميدو في سباب الجماهير عبر مواقع التواصل، حيث أنه كررها لمرات عديدة قبل أن يعود ليعلن عن سرقة صفحاته المختلفة، وكان أخرها رحيله عن نادي الوحدة السعودي بسبب تغريدة مسيئة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر لأحد مشجعي الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر "ميدو"بعد سب الجماهير: "الأكونت إتسرق تاني".. و"الأعلى للإعلام": يُخضعه للتحقيق بحضور شخصية قضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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