شكرا لقرائتكم خبر عن «إسماعيل» و«صبحي» يتفقدان ستاد السويس قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ستاد السويس الرياضي، والذى يستقبل المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

وتابع مساعد الرئيس ومحافظ السويس آخر أعمال التطوير التى تجرى بالاستاد، والقيام بجولة داخل الاستاد للاطمئنان علي انتهاء أعمال التطوير، استعدادًا لانطلاق مباريات المجموعة الخامسة يوم 24 يونيو، والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا.

ورافق المهندس شريف إسماعيل في زيارته للاستاد كل من اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، وعزالدين أحمد، رئيس مجموعة السويس، وسعيد محمد السيد، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء اتحاد الكرة والرقابة الإدارية والقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الشباب والرياضة.

ومن جانبه، تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستاد للتأكد من جاهزيته لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية.

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وفي بداية الجولة التقي الوزير والمحافظ، بمرافقة اللجنة المنظمة لمجموعة السويس ومدير الشباب والرياضة، شباب المتطوعين للعمل خلال فترة البطولة، وبدأ المحافظ بالترحيب بالوزير وأثني علي متابعته المستمرة انطلاقًا من الحث الوطني لإنجاح البطولة، موجهًا شباب السويس ببذل الجهد والعمل بجدية والتعاون مع الضيوف بكل حب وترحاب وإظهار الصورة الجميلة لشعب مصر المضياف ورفع اسم السويس.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى سعادته بوجوده مع المحافظ وشباب السويس المتطوع لخدمة بلده، مؤكدًا علي الظهور بالمظهر اللائق في استقبال الضيوف من المنتخبات الأفريقية من أجل نجاح البطولة.

ووجه «صبحي» الشكر لكل العاملين علي الجهد المبذول وظهور استاد السويس بالصورة الجمالية التي تضاهي استادات العالم، مؤكدًا علي حرص القيادة السياسية علي بذل كل الجهود لإنجاح كأس الأمم الأفريقية.

وتابع وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس أعمال التطوير النهائية التى تمت داخل الاستاد، متفقدًا غرف تغيير الملابس وغرف الحكام وأرضية الملعب والمقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المؤتمر الصحفي وغرفة الإعلاميين والعيادة الطبية للاعبين وعيادة تحليل المنشطات وغرفة المراقبة والتحكم.

ورافق الوزير والمحافظ كل من الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وطارق متولي عضو مجلس النواب، وعز الدين أحمد، رئيس مجموعة السويس، وسعيد محمد السيد، مدير مديرية الشباب والرياضة، والجهات المعنية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشباب والرياضة.