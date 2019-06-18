شكرا لقرائتكم بند مثير يثير الخلاف بين الأهلى والمقاولون فى صفقة طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي تفاصيل المفاوضات بين الناديين فيما يخص صفقة طاهر، مؤكدا أن نسبة إعادة البيع تعد أحد أهم الخلافات بين الناديين في الوقت الحالي.
ويتمسك المقاولون بالحصول علي ٢٥ % كنسبة اعادة بيع في صفقة طاهر بينما يصر الأهلى علي وضع نسبة ١٥ % فقط.
ويرصد الأهلي ٢٥ مليون جنيه لضم طاهر خاصة وانه واحد من اهم اللاعبين المرشحين لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بند مثير يثير الخلاف بين الأهلى والمقاولون فى صفقة طاهر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.