شكرا لقرائتكم بند مثير يثير الخلاف بين الأهلى والمقاولون فى صفقة طاهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي تفاصيل المفاوضات بين الناديين فيما يخص صفقة طاهر، مؤكدا أن نسبة إعادة البيع تعد أحد أهم الخلافات بين الناديين في الوقت الحالي.

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ويتمسك المقاولون بالحصول علي ٢٥ % كنسبة اعادة بيع في صفقة طاهر بينما يصر الأهلى علي وضع نسبة ١٥ % فقط.

ويرصد الأهلي ٢٥ مليون جنيه لضم طاهر خاصة وانه واحد من اهم اللاعبين المرشحين لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.