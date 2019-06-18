كلاكيت عاشر مرة .. عبد الشافى يقترب من العودة للزمالك...

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جدة - عمرو شويل لا يزال ملف عودة محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة السعودي علي مائدة مسئولي نادي الزمالك بعد انتهاء عقد شيفو مع النادي السعودي بنهاية الموسم الأخير.
وليست هذه المرة الأولى التى يدخل خلالها محمد عبد الشافى دائرة اهتمامات مسئولي الزمالك خلال السنوات الأخيرة حيث سبق وكان اللاعب قريبا من العودة للقلعة البيضاء عدة مرات لكنه كان يفضل الاستمرار فى الدوري السعودي وقتها.
وانتهى عقد محمد عبد الشافى مع أهلي جدة مما أدى لتجدد رغبة مسئولو الزمالك فى استعادته ولكن يتبقى وضع الرتوش الأخيرة حول تفاصيل العقد وكيفية الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.
ويترقب مسئولو الزمالك عقد جلسة مع عبد الشافى خلال الأيام المقبلة، لحسم تفاصيل التعاقد معه بشكل رسمى فى الموسم الكروى الجديد.
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