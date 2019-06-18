شكرا لقرائتكم لو رايح تشجع ... احذر السير برخصة تسيير و قيادة منتهية على الطرق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع قانون المرور الحالى عقوبات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بكافة الطرق، وهناك مخالفات تعطل طريقك اثناء التوجه للاستاد لتشجيع منتخب بلادك منها يجوز فيها التصالح أو يمنع ذلك بمجرد ارتكاب المخالفة المرورية طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 منها :

-السير برخصة قيادة منتهية على الطرق

وضع قانون المرور الحالى تلك المخالفة ضمن المخالفات التى يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 74 مكرر فقرة 4 حيث يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 1000 و لا تزيد عن 2000 جنيها و الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين ودفع 500 جنيها غرامة فورية و تسحب التراخيص فى حالة عدم التصالح و دفع المبلغ المستحق

-قيادة السيارة برخصة تسيير منتهية

عاقب قانون المرور فى مادته الـ 77 جميع المخالفين لتلك المخالفة بتوقيع غرامة مالية قدرها من 20 الى 50 جنيها على السائق مرتكب الواقعة و الالغاء فى حالة انتهاء المواعيد المقررة قانونا م 24 من القانون و التصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات و يتم سحب رخصة القيادة و التسيير فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف.

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