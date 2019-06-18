شكرا لقرائتكم بعد 18 سنة خدمة فى الممتاز .. أحمد عيد عبد الملك يعتزل الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق والجونة الحالي حدا لمسيرته في الملاعب المصرية معلنا اعتزاله كرة القدم بعد مشوار حافل من الإنجازات سواء مع الأندية التي لعب لها او المنتخب الوطني.

ارتدي عبد الملك قميص العديد من الأندية ابرزها الزمالك ، وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة ، وآخرها الجونة.

وكتب أحمد عيد عبد الملك رسالة خاصة عبر صفحته على فيس بوك جاءت كالتالى:

أحمد عيد عبد الملك

الاندية : الزمالك _ غزل المحلة- أسوان- حرس الحدود- الزمالك- أهلي بني غازي - طلائع الجيش - المصري- وادي دجلة - الجونة .

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الألقاب : ٤ كأس مصر _ لقب الدوري المصري _ لقب كأس السوبر المصري _ ٢ كأس الأمم الأفريقية_البطولة العربية _ كأس العالم العسكري .

الأرقام : ١٣٦ هدف : ٨٩ هدف بالدوري المصري و١٣ هدف بكأس مصر _ ١٩ هدف أفريقي _ هدف في البطولة العربية ٤ أهداف بالدوري الليبي _ ١٠ أهداف مع منتخب مصر _٧٥ مباراة دولية.

صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الأفريقية بعد ١٠ ثواني .

اول لاعب في تاريخ الدوري المصري يسجل في ١٧ مويم متتالي .

وسوف انتقل لصفوف الجماهير بعد ١٨ موسم في الدوري المصري .

وكل الشكر لمن احبني ومن انتقدني أو لا يحبني وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمني للجميع التوفيق إن شاء الله ... وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلي اللقاء ..أخطر خطير ".