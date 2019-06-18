كل ما تريد معرفته عن محمد الشناوي حارس الفراعنة ابن الحامول...

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جدة - عمرو شويل سلطت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الضوء على مسيرة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي الدولية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تبدأ منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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مصر على موعد مع استضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

يفتتح منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي، وتلعب كتيبة أجيري في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.