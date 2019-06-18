شكرا لقرائتكم منتخب مصر يطلب نقل مرانه الأخير إلى إستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو المنتخب الوطنى بقيادة خافير أجيرى، مع مسئولي الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" للاستفسار عن إمكانية إقامة المران الأخير للفراعنة مساء الخميس المقبل استعدادا لمباراة الإفتتاح أمام زيمبابوى على ستاد القاهرة الدولى، الذى سيستضيف المباراة.

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ويرغب الجهاز الفنى للمنتخب فى خوض المران الرئيسى والأخير للفراعنة على ستاد القاهرة، خاصة وأن المنتخب لم يتدرب على أرضية الملعب الجديدة منذ تطويرها، حيث أقام معسكره ببرج العرب الذى استضاف وديتى تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الجارى.

وكشف مصدر بالمنتخب أن خوض المران الأخير على ستاد القاهرة ليس مؤكدا حتى الأن، موضحا أن هناك إمكانية لأن يسمح الكاف فقط للاعبين بالمشى على أرض الملعب لمعاينة الأرضية، لكن الأقرب عدم السماح لكل فرق المجموعة الأولى وهى مصر وزيمبابوى والكونغو وأوغندا بالتدرب على الإستاد قبل المباريات حفاظا على الأرضية الجديدة وعدم إرهاقها، موضحا أن المنتخب يرحب بأى قرار للكاف فى هذا الشأن.