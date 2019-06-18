شكرا لقرائتكم "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك".. "ستاد الدفاع الجوى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أيام قليلة، وتشهد مصر أكبر حدث أفريقى على أرض أم الدنيا، بتنظيم الحدث الأكبر أفريقياً " بطولة أمم أفريقيا" بمشاركة 24 فريقاً لأول مرة، وستستضيف مصر هذه النسخة وستسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض إحباط خسارة البطولة في 2017 في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الكاميرون.

وتنظم مصر كأس الامم الأفريقية، بتقسيم الفرق المشاركة على 6 مجموعات، ب6 ملاعب داخل القاهرة وخارجها.

"الخليج 365" يقدم خدمة معلوماتية خاصة بكل ملعب من ملاعب أمم أفريقيا، فى الفترة من الجمعة، 21 يونيو 2019 – الجمعة، 19 يوليو 2019.

"المجموعة الثالثة- استاد الدفاع الجوى"

يستضيف ستاد الدفاع الجوى المجموعة الثالثة، المكونة من " السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا".

وننشر أهم الأرقام المتعلقة بمحيط ستاد الدفاع الجوى، والخدمات الأمنية والمستشفيات الطوارىء الخاصة بالاستاد.

"المرور"

خصصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مجموعة من الأرقام الساخنة "01221110000 – 24021233/02"، للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة لإبلاغ عن أي معوقات مرورية على الطرق ناتجة عن حوادث أو اعطال سيارات وسط انتشار الخدمات المرورية والأوناش على الطرق.

"المطافي"

تليفون : 180

"شرطة السياحة"

تليفون : 126

"شرطة النجدة"

تليفون : 122

"استعلامات وزارة الدخلية"

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تليفون : 128

"مديرية أمن القاهرة"

تليفون : (202) 25100428 -(202) 25100933

"قسم شرطة التجمع الخامس"

تليفون : 02 26178399

"الإسعاف"

التليفون: 123

"المستشفى الجوي التخصصي"

العنوان: شارع التسعين، التجمع الخامس، بجوار محطة بنزين شل مصر.

التليفون: 19448 – 0226176981 – 01211181199



"مستشفى القاهرة الجديدة"

العنوان: أمام الجامعة الألمانية بالقاهرة - جى يو سى

التليفون: 02-27586350, 02-27586397, 02-27586406