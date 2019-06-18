شكرا لقرائتكم الأهلي يوجه رسالة خاصة لأسامة حسنى فى عيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع تويتر، على الاحتفال بعيد ميلاد أسامة حسني مهاجم القلعة الحمراء الأسبق. وكتبت صفحة الأهلي عبر تويتر: نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أسامة حسني نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.. هدف ومباراة لن تنساهم للاعبنا أسامة حسني مع فريقنا!؟ Advertisements وأكمل أسامة حسني عامه الـ 37 حيث ولد مهاجم الأهلي في 18 يونيو عام 1982.

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