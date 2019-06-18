كهربا من فرنسا إلى الجيم...

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جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم " كهربا "، على إجراء تدريباته فى الجيم إستعدادا لمباريات حسم الدوري المصري الممتاز بعد العودة من أجازته القصيرة فى فرنسا . Advertisements ويتبقى لفريق الزمالك 3 مباريات قبل ختام مسابقة الدوري المصري، أمام الإسماعيلى والجونة والأهلى وسيتم إقامتهم عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو الماضى. ووعد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالسماح له بالرحيل عن القلعة البيضاء، فى حالة تقديم عرض يليق بالنادى وباللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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