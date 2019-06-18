شكرا لقرائتكم ظهور مانويل جوزيه فى الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي في مقر القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء، واستقبل شيخة ال ثاني رئيس مؤسسة ساتوك وصاحبة فكرة كأس العالم للأيتام.

وجاء حضور جوزيه بمناسبة استضافة الأهلي لدوري التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم «ساتوك» للأيتام، التي تقام نسختها المقبلة في المغرب خلال شهر أكتوبر، حيث تقرر إقامة التصفيات يوم 18 يونيو الجاري على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بعد توقيع عقود استضافة النادي للتصفيات. Advertisements



وتقام مباريات دوري التصفيات بمشاركة أكثر من 200 طفل مصري من الأيتام ومن أبناء الجالية السورية بمصر، من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات المختصة.





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