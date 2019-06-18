شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يكرم الإعلامى عصام شلتوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع لما يبذله من جهد ودور فعال فى الإعلام الرياضى المصرى. كما تم تكريم عدد من الإعلاميين منهم فتحى سند وطارق سعد نقيب الإعلاميين ونجم الكرة السابق طه الطوخى وحسن خلف رئيس رابطة النقاد الرياضيين وعدد من الإعلاميين.

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