شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: الممر فيلم رائع ويجب تكرار التجربة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الأسبق، أنه اتصل هاتفيًا بالفنان أحمد عز لتهنئته على دوره فى فيلم الممر .

وأضاف السقا، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " رغم ابتعادى عن مشاهدة الأفلام فى السينما منذ فترة طويلة إلا أنى حرصت على اصطحاب أولادى لمشاهدة فيلم الممر وبالفعل وجدت عملا فنياً رائعاً ترك أثر كبيراً فى نفوسنا لذلك حرصت على الاتصال بصديقى أحمد عز لتهنئته على هذا العمل الرائع الذى يجب تكراره لإحياء دور المؤسسات العسكرية فى نفوس الاجيال الجديدة"

Advertisements

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف .