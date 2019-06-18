شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: الممر فيلم رائع ويجب تكرار التجربة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الأسبق، أنه اتصل هاتفيًا بالفنان أحمد عز لتهنئته على دوره فى فيلم الممر .
وأضاف السقا، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " رغم ابتعادى عن مشاهدة الأفلام فى السينما منذ فترة طويلة إلا أنى حرصت على اصطحاب أولادى لمشاهدة فيلم الممر وبالفعل وجدت عملا فنياً رائعاً ترك أثر كبيراً فى نفوسنا لذلك حرصت على الاتصال بصديقى أحمد عز لتهنئته على هذا العمل الرائع الذى يجب تكراره لإحياء دور المؤسسات العسكرية فى نفوس الاجيال الجديدة"
فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف .
"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الظاهر السقا: الممر فيلم رائع ويجب تكرار التجربة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.