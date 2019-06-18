شكرا لقرائتكم وليد سليمان يعلن جاهزيته لبطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وليد سليمان لاعب الأهلى جاهزيته بعدما شارك فى التدريبات الجماعية للمنتخب مساء اليوم باستاد الكلية الحربية بشكل طبيعى، بعد اطمئنان الجهاز الفنى والطبى عليه، عقب إصابته بكدمة فى البطن فى ختام معسكر برج العرب، ليتأكد جاهزيته لبطولة أمم أفريقيا.

وكان أجيرى ضم 23 لاعبا فى قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا هم أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلي)، ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك).