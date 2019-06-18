شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعاقد مع ماجد النجراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبرمت إدارة الاتفاق أولى تعاقداتها المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما ضمت لاعب الوسط ماجد النجراني لمدة 3 مواسم.

وكانت إدارة الاتفاق قد وقعت مع المدرب السعودي خالد العطوي ليقود الفريق في الموسم المقبل، بعدما عانى النادي الشرقي من تعاقب المدربين في الموسم الماضي.

وبدأ النجراني (26 عاماً) مشواره الرياضي مع القادسية، جار الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى الهلال صيف 2016، لكنه لم يستطع إثبات نفسه، قبل أن يرحل معاراً إلى الفيحاء حتى نهاية الموسم الماضي.