شكرا لقرائتكم إعادة نيمار تكلف برشلونة 100 مليون يورو.. والتنازل عن "نجم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية أن عملية إعادة نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني باتت قريبة من الاكتمال مقابل مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى التخلي عن أحد اللاعبين الهامين لمصلحة النادي الفرنسي.

وخرج نيمار من برشلونة في صيف 2017 مقابل كسر قيمة عقده البالغة 222 مليون يورو، ورحل إلى باريس سان جيرمان ليصبح أغلى لاعب في العالم، كما رفع دعوى قضائية على النادي الإسباني مطالباً بـ26 مليون يورو تمثل قيمة بند الولاء في عقده الذي جدده قبل الانتقال بموسم واحد.

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وقالت الصحيفة البرازيلية المعروفة: سيعود مثلث "إم إس إن" الشهير مجدداً، ومفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان تسير بالطريق الصحيح وقد يغلق كل شيء في مطلع شهر يوليو المقبل.

وزادت: سيدفع برشلونة 100 مليون يورو نقداً لباريس، وسيتنازل عن أحد اللاعبين الثلاثة (راكيتيتش، أومتيتي أو عثمان ديمبلي) لمصلحة النادي الفرنسي مقابل أن يعود نيمار إلى برشلونة بعد رحيله عن الفريق قبل عامين.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد شن هجوماً على نيمار في تصريحات إعلامية، قائلاً إن اللاعب البرازيلي جاء إلى باريس برغبته، وذلك عقب المستويات السيئة التي ظهر بها اللاعب البرازيلي في العاصمة الفرنسية خلال الموسمين الماضيين.