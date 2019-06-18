شكرا لقرائتكم ساري يثير التفاؤل في يوفنتوس.. والغضب بنابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتجه بعض مشجعي نادي يوفنتوس للتفكير بعمق في الوقت الذي دبت فيه حالة من السخط بين جماهير نابولي بعد الإعلان عن تولي ماوريسيو ساري منصب المدير الفني ليوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في 8 سنوات ماضية، بعد ثلاثة مواسم قضاها في نابولي وموسم واحد مع تشيلسي الإنجليزي.

وتولى ساري المسؤولية في يوفنتوس خلفا لماسيميليانو أليغري الذي رحل خلال الشهر الماضي، وجاء الإعلان عن هذه الخطوة وسط أجواء حارة يوم الأحد.

وكتبت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت ": "يوفنتوس.. ثورة ساريستا تبدأ" ، بينما تحدثت صحيفة "توتوسبورت" عن "عصر ساري". وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت أن ساري سيوقع حتى عام 2022 عندما يتم تقديمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يتردد أن ساري يقضي عطلة في فيلا بالقرب من البحر الأدرياتيكي.

ومن المقرر أن يبلغ الراتب السنوي لساري 5.5 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أقل بحوالي مليونين من أليغري، الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، ويبدو أنه سيحصل على إجازة من العمل لمدة عام.

ومثل سلفه، الذي سبق له تدريب ميلان، يمكن لساري البالغ من العمر 60 عامًا أن ينال الاحترام ولكن ليس الحب في تورينو، حيث يتذكر المشجعون كيف كان غالبًا ما يغذي المنافسة التاريخية مع نابولي.

Advertisements

وكان نابولي تحت قيادة ساري هو آخر فريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يفوز على يوفنتوس على أرضه، حيث فاز 1 -صفر في أبريل 2018 في ختام موسم ساخن شهد فوز يوفنتوس بلقبه السابع من أصل ثمانية ألقاب على التوالي في الدوري الإيطالي.

وقال المدرب المخضرم فابيو كابيلو لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت": لقد واجهت بعض المشاكل، ليس فقط لأنني دربت ميلان وروما، ولكن لأنني قلت لن أذهب إلى يوفنتوس أبدًا. كانت هناك احتجاجات، لافتات ضدي من المشجعين المتعصبين، لكن لا ينبغي أن يفكر ساري في المشجعين وألا يفعل شيئًا يغضب به نفسه، إن العمل الجيد سيكفي.

وقاد ساري فريق نابولي إلى احتلال المركز الثاني مرتين والثالث مرة واحدة خلال ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق، وفي الشهر الماضي قاد تشيلسي للقب الدوري الأوروبي بجانب احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

انتقال ساري إلى تورينو هو خيانة مريرة أخرى لمشجعي نابولي، الذين شهدوا في عام 2016 مغادرة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس بعد تسجيله رقما قياسيا في الدوري بلغ 36 هدفا.

ويسعى الموظف السابق في البنك لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات النجم كريستيانو رونالدو خلال عهده في يوفنتوس، لكن الهدف الرئيسي لساري سيكون دوليًا حيث يسعى يوفنتوس إلى إنهاء عجزه عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996.