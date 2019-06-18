الموجز
أكد رئيس نادي الزمالك، على أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع نادي المقاولون العرب، لضم جناحه طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال رئيس الأبيض في تصريحات تلفزيونية: "عليا الطلاق من بيتي لم نتفاوض مع اللاعب، وكل مايتردد عار تماما من الصحة، واللاعب خارج الحسابات".
وترددت أنباء كثيرة في الفترة الماضية عن دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب، الذي يحاول الأهلي ضمه أيضا، وسط معلومات تؤكد حسم الأحمر الصفقة من خلال جلسة جمعت رئيسه محمود الخطيب، برئيس المقاولون العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك عن مفاوضات طاهر محمد طاهر: "عليا الطلاق م حصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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