ساديو ماني يكشف عن رهان دوري الأبطال مع صلاح.. هل ينفذ الفرعون الإتفاق

كتب: أحمد أبوعقيل

كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن رهان خاصة بينه وبين الدولي محمد صلاح، زميله في الفريق، بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مانى في تصريحات صحفية: "اتفقت أنا وصلاح قبل بداية المباراة، بأنه في حال تمكنت من تسجيل هدف، سأهديه أسد، ولو سجل هو سيصطحبني في زيارة للأزهر الشريف في مصر".

ويعتبر ماني أهم عناصر منتخبه في أمم أفريقيا 2019، والمرشح لتقديم أداء قوي في البطولة، حيث تعتبر السنغال من المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، إلى جانب المنتخب المصري.

ولم تنجح السنغال في الفوز باللقب مطلقاً، فيما حصدته مصر لـ7 مرات، منها ثلاث مرات على التوالي بين 2006 إلى 2010.