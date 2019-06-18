فافر يمدد عقده مع دورتموند حتى 2021

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أعلن بوروسيا دورتموند الذي حل وصيفا لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، الثلاثاء تمديد عقد مدربه السويسري لوسيان فافر حتى نهاية موسم 2020-2021.

وتولى فافر (61 عاما) تدريب النادي الألماني في صيف العام الماضي، وقاده في موسمه الأول الى الحلول وصيفا لبايرن ميونيخ الذي توج للموسم السابع تواليا، بفارق نقطتين فقط عن دورتموند، علما بأن الفريق الأسود والأصفر كان قريبا من تحقيق اللقب بعد تصدره ترتيب البوندسليغا لفترات عدة خلال الموسم.

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ونقل بيان للنادي عن مديره الرياضي ميكايل تسورك قوله "خلق لوسيان هيكليات واضحة وطوّر لاعبينا. لقد حقق التوقعات بنسبة 100 بالمئة".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد فافر، المدرب السابق لنيس الفرنسي، مع دورتموند بنهاية الموسم المقبل، لكنه مدد حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وأكد المدرب من جهته تطلعه الى "عمل بناء وناجح مع كل بوروسيا دورتموند" في الفترة المقبلة.