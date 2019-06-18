أحمد عيد عبد الملك يعلن اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أحمد عيد عبد الملك، مساء اليوم الثلاثاء، لاعب الزمالك الاسبق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قرار الاعتزال، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، اسوان، حرس الحدود، أهلي بني غازي، طلائع الجيش، المصري، وادي دجلة والجونة.

ويملك اللاعب في رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدوري المصري، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.