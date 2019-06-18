محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن أحمد عيد عبد الملك، مساء اليوم الثلاثاء، لاعب الزمالك الاسبق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
وكتب لاعب منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قرار الاعتزال، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة.
وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، اسوان، حرس الحدود، أهلي بني غازي، طلائع الجيش، المصري، وادي دجلة والجونة.
ويملك اللاعب في رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدوري المصري، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد عبد الملك يعلن اعتزال كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.