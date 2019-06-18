ناجي يوضح.. لماذا استمر أبو جبل في معسكر الفراعنة استعدادًا لأمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر سبب استمرار محمد أبو جبل لاعب سموحة في معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق منافسات بطولة كان 2019 في مصر يوم الجمعة المقبل، حيث يتواجد الفراعنة في المجموعة الأولى رفقة منتخبات زيمبابوي، الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبًا، بينهم 3 حراس مرمى هم (محمد الشناوي- أحمد الشناوي-محمود عبد الرحيم "جنش)، بينما تم استبعاد أبو جبل.

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وخلال تصريحات تلفزيونية لـ"تايم سبورتس" قال ناجي: "استمرار أبو جبل في معسكر الفراعنة جاء تحسبًا لحدوث إصابات بين الحراس الثلاثة".

وتابع ناجي: "يحق لنا استبدال أي لاعب قبل المباراة الافتتاحية".

وواصل مدرب حراس المنتخب: "نعقد جلسات نفسية بين الحراس، المعسكر يسوده حالة من التعاون بين اللاعبين".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيستهل مشواره في البطولة يوم الجمعة أمام زيمبابوي في المباراة الافتتاحية المقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة.