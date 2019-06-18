ريال مدريد يُقدم صفقته الجديدة لوسائل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه البرازيلي الجديد رودريجو جوس الوافد من نادي سانتوس البرازيلي.



وكان ريال مدريد قد تعاقد مع رودريجو في وقت سابق، وبلغت قيمة الصفقة 45 مليون يورو.



واجتاز النجم البرازيلي الفحص الطبي للنادي الملكي قبل أن يوقع على العقود الرسمية برفقة فلورينتينو بيريز رئيس النادي لإنضمامه للفريق.

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وظهر رودريجو أمام وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم الثلاثاء، لتقديمه رسمياً كلاعب لريال مدريد الإسباني.



وقال رودريجو أثناء تقديمه: "أود أن أشكر الله أولاً على كل ما فعله من أجلي وعائلتي، أشكر أسرتي وعشاقي، أتمنى أن أقدم لكم الكثير من السعادة، هلا مدريد".

ويعتبر رودريجو خامس صفقات ريال مدريد هذا الصيف بعد كلاً من إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.