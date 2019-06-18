مصدر في الزمالك لمصراوي: نرفض إعارة عماد فتحي للمصري بدون مقابل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، عن رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء إعارة عماد فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض، للنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارته لنادي انبي مؤخرا بدون مقابل.

وخلال الأيام الماضية تلقى اللاعب اتصالا من إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي للانتقال للفريق على سبيل الإعارة.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه مجلس إدارة الزمالك يرفض الموافقة على إعارة اللاعب إلى النادي البورسعيدي.

وأضاف، أن مسؤولو الزمالك تمسكوا بالحصول على مقابل مالي نظير الموافقة على انتقال عماد فتحي للمصري البورسعيدي علي سبيل الإعارة.

وكان اللاعب قد خرج إلى الإعارة لنادي إنبي، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بعد انضمامه له، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم ويبحث حاليا عن فرصة أخرى.ب