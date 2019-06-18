بوروسيا دورتموند يجدد عقد مدربه لوسيان فافر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق الكرة الأول حتى عام 2021.

وتولى فافر مهمة قيادة الفنية للفريق الأصفر

في الموسم المنقضي، واستطاع أن يحتل وصافة الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونخ.

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التنفيذي لبروسيا دورتموند: "فافر كان على مستوى التوقعات بنسبة كبيرة، ومن الطبيعي أن يستمر معنا".

وكان فافر قد تولى مهمة تدريب فريق نيس الفرنسي، وبروسيا مونشنغلادباخ وهيرتا برلين، قبل يستقر في دورتموند .