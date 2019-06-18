اخبار الرياضه

بوروسيا دورتموند يجدد عقد مدربه لوسيان فافر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق الكرة الأول حتى عام 2021.

وتولى فافر مهمة قيادة الفنية للفريق الأصفر

في الموسم المنقضي، واستطاع أن يحتل وصافة الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونخ.

وصرح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
التنفيذي لبروسيا دورتموند: "فافر كان على مستوى التوقعات بنسبة كبيرة، ومن الطبيعي أن يستمر معنا".

وكان فافر قد تولى مهمة تدريب فريق نيس الفرنسي، وبروسيا مونشنغلادباخ وهيرتا برلين، قبل يستقر في دورتموند .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يجدد عقد مدربه لوسيان فافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا