أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق الكرة الأول حتى عام 2021.
وتولى فافر مهمة قيادة الفنية للفريق الأصفرفي الموسم المنقضي، واستطاع أن يحتل وصافة الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونخ.
وصرح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس
وكان فافر قد تولى مهمة تدريب فريق نيس الفرنسي، وبروسيا مونشنغلادباخ وهيرتا برلين، قبل يستقر في دورتموند .
كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يجدد عقد مدربه لوسيان فافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.