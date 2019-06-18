موعد مباراة البرازيل وفنزويلا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة فنزويلا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كوبا أمريكا ". ". وتقام المباراة على أرضية ملعب "أرينا فونتي نوفا" في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل عبر قناةbein sports max3 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف. وكان منتخب البرازيل قد تفوق في مباراته الافتتاحية على بوليفيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

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