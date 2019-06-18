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اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب تدخل يومها العاشر وظهور أكثر من لاعب مميز

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دخل نادي المقاولون العرب اليوم العاشر من اختبارات قطاع الناشئين، حيث توافدت أعداد كبيرة لاختبارات النادى بالجبل الأخضر وتم ذلك تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، حيث انطلقت فعاليات

الاختبار في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتم استقبال العديد من الفئات العمرية التي ترغب بالالتحاق بنادي المقاولون العرب، وكعادته حرص محمد رضوان بالتواجد منذ

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الصباح الباكر مع كل اللجان واعرب عن سعادته للعثور على أكثر من لاعب مميز سوف يكونوا داعما لفرق القطاع وسوف تجرى تصفيات المرحلة الثانية أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

صور من اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب ..

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