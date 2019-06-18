دخل نادي المقاولون العرب اليوم العاشر من اختبارات قطاع الناشئين، حيث توافدت أعداد كبيرة لاختبارات النادى بالجبل الأخضر وتم ذلك تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، حيث انطلقت فعالياتالاختبار في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وتم استقبال العديد من الفئات العمرية التي ترغب بالالتحاق بنادي المقاولون العرب، وكعادته حرص محمد رضوان بالتواجد منذ
صور من اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب ..
كانت هذه تفاصيل خبر اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب تدخل يومها العاشر وظهور أكثر من لاعب مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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