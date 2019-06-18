رسميًا.. أدهم السلحدار ينضم للجهاز الفني بالإسماعيلي

قرر مسئولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين أدهم السلحدار مدرب مساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمن الجهاز الفنى للموسم الجديد.

وليصبح الجهاز الفنى للإسماعيلي يتكون من صبرى المنياوى مديراً للكرة، ومحمود جابر المدرب

وكان السلحدار أحد نجوم الدراويش وانتقل بعدها إلى فريق الترسانة ثم المعادن فى الدورى المصرى الممتاز. للموسم الجديد.وليصبح الجهاز الفنى للإسماعيلي يتكون من صبرى المنياوى مديراً للكرة، ومحمود جابر المدربالعام ويعاونه كل من أدهم السلحدار وعطية صابر وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.وكان السلحدار أحد نجوم الدراويش وانتقل بعدها إلى فريق الترسانة ثم المعادن فى الدورى المصرى الممتاز.



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