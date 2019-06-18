نجم سلة سبورتنج يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري

دخل محمد خورشيد نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج السكندري دائرة اهتمام أندية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الموسم المنقضي. خلال الموسم المنقضي. ودخلت الأندية الثلاثة في مزاد مفتوح في محاولة للحصول علي اللاعب حيث وصل العرض المقدم من الأهلي إلي مليون جنيه، بينما تقدم الاتحاد بعرض وصلت قيمته إلي مليون ونصف جنيه. وتأمل الأندية الثلاثة في إقناع إدارة سبورتنج ببيع اللاعب، في ظل تمسكها باستمراره مع الفريق بالموسم المقبل حتي الآن.

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