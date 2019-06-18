حكاية الطفل الذى أنصفه محمد صلاح وخذله عمرو وردة

شهد ستاد "برج العرب" بالإسكندرية واقعة طريفة، حيث خطف طفل مصري الأضواء أكثر من نجوم المنتخب المصري ، وذلك لسعادته البالغة التي وثقتها عدسات الكاميرا، بعد حصوله على قميص النجم محمد صلاح.

ولم يخف الطفل الصغير سعادته البالغة، بعد أن قرر صلاح إهداءه

قميصه بعد انتهاء المباراة، ليركض الطفل المصري فرحا بالهدية "الثمينة" جدًّا.

ورسم الطفل الصغير قصة عن "الأمل بعد الخيبة"، حيث رفض اللاعب عمرو وردة إعطاءه قميصه مفضلًا طفلًا آخر، ولكن إصراره نتج عن

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"الجائزة الأكبر"، وهي قميص هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت صورة الطفل أثناء حصوله على قميص صلاح، واللحظات التي "لا توصف" بالنسبة للطفل، بعد حصوله على القميص، وهو يركض فرحا بسعادة خارج الملعب.

وحقق المنتخب المصري انتصارًا بنتيجة 3-1 على غينيا، في مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس أمم أفريقياالجمعة، في لقاء شارك به محمد صلاح بالشوط الثاني.