الإسماعيلي يرد على أزمة عمرو البغدادي

رد نادي الإسماعيلي على أزمة عقد عمرو البغدادي لاعب فريق الكرة الأول التي أثيرت مؤخرًا بعد تجديد تعاقده مع الدراويش والتوقع مع المصري البورسعيدي.
وأصبح البغدادي حارس المنتخب الوطني الشاب معرض للإيقاف بسبب التوقيع لناديينفي وقت واحد.
وقال محمد خلف مدير التعاقدات بالنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن اللاعب كان متواجدًا بالأمس في الإسماعيلية وأنه وقع للنادي وحصل
وكان الإسماعيلي قد أعلن عن تعاقدة مع اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، بينما أعلن أيضاً النادي المصري بالأمس تجديد عقد اللاعب لمدة خمسة سنوات.
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