محمد صفوت يكتسح لاعب إسرائيل في بطولة تشالنجر سلوفاكيا للتنس

حقق البطل محمد صفوت، لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي، فوزًا كاسحًا على اللاعب

الإسرائيلي، باتيل بين، في المواجهة التي جمعتهما،اليوم الثلاثاء، ببطولة تشالنجر سلوفاكيا.

وفاز صفوت على اللاعب الإسرائيلي بمجموعتين دون، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 2-6 / 1-6.