رياضة | عيد عبد الملك يعلن اعتزال الكرة ويستشهد بـ"أخطر خطير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيد عبد الملك يعلن اعتزال الكرة ويستشهد بـ"أخطر خطير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك سابقًا اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالعطاء حقق خلالها لقب كأس مصر 4 مرات.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على فيس بوك معلنًا اعتزال الكرة:

"الاندية : الزمالك _ غزل المحلة_اسوان_حرس الحدود_الزمالك_اهلي بني غازي _طلائع الجيش_المصري_وادي دجلة_الجونة .

الالقاب : ٤ كاس مصر _ لقب الدوري المصري _ لقب كاس السوبر المصري _ ٢ كاس الامم الافريقية_البطولة العربية _ كاس العالم العسكري .

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الارقام : ١٣٦ هدف : ٨٩ هدف الدوري المصري _١٣ هدف كاس مصر _ ١٩ هدف افريقي _ هدف في البطولة العربية_٤ اهداف الدوري الليبي _ ١٠ اهداف منتخب مصر _٧٥ مباراة دولية .

صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الافريقية بعد ١٠ ثواني .

أول لاعب في تاريخ الدوري المصري يسجل في ١٧ موسم متتالي .

وسوف انتقل لصفوف الجماهير بعد ١٨ موسم في الدوري المصري .

وكل الشكر لمن احبني ومن انتقدني او لا يحبني وكل من ساندني ووقف بجواري واتمني للجميع التوفيق ان شاء الله ... وهذا قرار اعتزال كرة القدم والي اللقاء.. مع تحيات أخطر خطير".