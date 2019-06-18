رياضة | مهاجم ريال مدريد يحرج برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ريال مدريد يحرج برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد أنه لم يفكر في اللعب لفريق برشلونة الإسباني تحت أي ظرف.

وقال رودريجو جويس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أعتقد أن كل الأشخاص الذين يعلمونني جيدا يعرفون أنني كنت دائما مشجعا لريال مدريد، ولم تكن لدي أي شكوك في الانتقال إليه".

وتابع جويس: "التوقيع مع ريال مدريد تم الانتهاء منه في 20 دقيقة، لم أكن بحاجة للانتظار لأن هذا ما كنت أريده، ليست لدي شكوك في ذلك".