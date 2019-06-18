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رياضة | مهاجم ريال مدريد يحرج برشلونة

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أكد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد أنه لم يفكر في اللعب لفريق برشلونة الإسباني تحت أي ظرف.

وقال رودريجو جويس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أعتقد أن كل الأشخاص الذين يعلمونني جيدا يعرفون أنني كنت دائما مشجعا لريال مدريد، ولم تكن لدي أي شكوك في الانتقال إليه".

وتابع جويس: "التوقيع مع ريال مدريد تم الانتهاء منه في 20 دقيقة، لم أكن بحاجة للانتظار لأن هذا ما كنت أريده، ليست لدي شكوك في ذلك".

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