رياضة | تفاصيل حفل افتتاح أمم إفريقيا.. 20 دقيقة وحكيم وفقرات حضارة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حفل افتتاح أمم إفريقيا.. 20 دقيقة وحكيم وفقرات حضارة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر أن تقوم اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة، بعمل حفل مصغر لمدة 20 دقيقة، لافتتاح فعاليات البطولة التي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويشهد الحفل كلمة من اللجنة المنظمة والترحيب بالضيوف، على أن يتبعه فقرات استعراضية تعكس حضارة مصر والقارة السمراء.

كما تقرر أن يشهد الحفل، ظهور المطرب الشعبي "حكيم" ، والذي سيبدأ الافتتاح بأغنية "متجمعين" ، على أن يشارك مطربين أخرين من القارة السمراء في إحياء الافتتاح.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.