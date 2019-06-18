رياضة | عاجل.. الأهلي يحرج مجلس الجبلاية بخطاب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحرج مجلس الجبلاية بخطاب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجأ النادي الأهلي إعلان تشكيل الأجهزة الفنية داخل القطاع بسبب غموض موقف اتحاد الكرة من استمرار مسابقة مواليد 1997 أو إلغائها.

الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة من أجل تحديد نوع المسابقات سواء دوري الشباب أو الجمهورية وحسم موقف مسابقة مواليد 97.

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وطلب مجلس الجبلاية مهلة 48 ساعة للرد على خطاب الأهلي بشأن مسابقة مواليد 1997 لأنه حال إلغائها سيتم اعتبار مواليد 99 مع الفريق الأول.