رياضة | النني لجماهير الكان : أخواتنا في جميع بلدان إفريقيا مرحبا بكم في بيتكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النني لجماهير الكان : أخواتنا في جميع بلدان إفريقيا مرحبا بكم في بيتكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي رسالة للاعبي المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل، وحتى ١٩ من شهر يوليو المقبل.

وغرد النني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أخواتنا في جميع بلدان إفريقيا.. إنه لمن دواعي سروري وفخري أن تكونوا هنا في مصر".

وأضاف "استمتعوا بإقامتكم واشعروا بأنكم في بيتكم.. مرحبا بكم في بيتكم".