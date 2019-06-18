رياضة | مصر تنفذ وعد محمد صلاح لساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنفذ وعد محمد صلاح لساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أثناء الجلسة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء خلال زيارة صبحي لاستاد الإسماعيلية.

ووعد وزير الرياضة ساديو ماني بزيارة المسجد الأزهر بالقاهرة، ووضع ترتيبات مكثفة لتحقيق حلمه الذي أبلغ به محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل.