رياضة | أزمة جديدة داخل نادي آرسنال بعد إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة داخل نادي آرسنال بعد إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي آرسنال لصدمة من قبل الإسباني الظهير الأيمن لآرسنال،هيكتور بيليرين قبل بداية الموسم الجديد.

وتبعًا للصحيفة البريطانية "ذا صن" إن الظهير الإسباني الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال منتصف الموسم المنصرم، من المحتمل أن يغيب أيضاً عن بداية الموسم القادم.

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وأوضحت الصحيفة إلى أن غياب بيليرين سيصدم ناديه الإنجليزي بعد أن اعطى الضوء الاخضر امام الظهير السويسري ستيفان ليشتشتاينر في الرحيل عن النادي.

وبذلك ستوجب على النادي ان يتعاقد مع ظهير أيمن خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم أن ميزانية آرسنال المخصصة للصفقات تبلغ 45 مليون إسترليني فقط ويجب ان تغطى الصفقة المطلوبة.

يذكر أن النادي اللندني احتل المركز الخامس خلف تشيلسي الرابع في جدول ترتيب البريميرليج بالموسم المنصرم، ولذلك من المقرر أن يشارك في بطولة الاتحاد الاوروبي.