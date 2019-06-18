رياضة | مهاجم ريال مدريد: أنا مثل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم ريال مدريد: أنا مثل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرازيلي الشاب رودريجو جويس لاعب ريال مدريد الجديد إنه حقق حلم حياته بالانتقال إلى النادي الملكي.

وأضاف في المؤتمر الصحقي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء :"هذا حلم بالنسبة لي، فاليوم هو أسعد يوم في حياتي.. لقد تحدثت مع فينيسيوس منذ انضمامي إلى مدريد ونحن معاً في المنتخب الوطني ، وأنا أعلم أن أفضل اللاعبين في العالم سيكونون هنا ، أنا مستعد للعب مع الكاستيا أو الفريق الأول".

وواصل رودريجو: "لم أتحدث مع زيدان بعد لكنه مدرب ممتاز وأنا أتطلع إلى التدرب معه.. الضغط يوجد في جميع أندية العالم ، لكن من الواضح أنه أكبر بكثير هنا لأنه أفضل نادٍ في العالم، أنا شاب ويجب أن أكون صبورًا ، وستظهر الأمور بشكل طبيعي".

وتابع رودريجو: "أنا مهاجم سريع، وأود تسجيل الأهداف والمراوغة، لدي الكثير من صفات نيمار.. أحب اللعب على الجناح ، وعادة ما ألعب على اليسار لكن ليس لدي مركز مفضل".

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وأردف رودريجو: "يجب علينا التحسّن دائمًا، لقد مر فينيسيوس بموسمه الأول، وفي الثاني سيتحسن كثيرًا، وأنا سأتطور كثيرًا لقد سجلت الكثير من الأهداف لكن هذا هو موسمي الأول وأنا مازلت شاب ".

وحول الفارق بين اللعب في إسبانيا والبرازيل قال :"الأمر مختلف تمامًا عن اللعب في البرازيل واللعب هنا ، لا يمكنك المقارنة.. أنا جاهز من أجل النادي ، يمكنني اللعب في الكاستيا او الفريق الأول".

وزاد: "أتطلع إلى العمل مع الجميع ، لا سيما مع هازارد وبنزيمة ومارسيلو وفينيسيوس بشكل عام.. يجب أن أكون مستعدًا ولكن يجب أن أكون صبورًا ايضاً ، أنا في موسمي الأول في أوروبا وقد تكون هناك أوقات صعبة".

وأتم "أردت اللعب هنا، وكل شخص يعرفني يعرف أنني عندما كنت صغيراً كنت أرغب في اللعب هنا، وعندما أتيحت الفرصة لم يكن لدي أي شك".