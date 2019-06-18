رياضة | نجم برشلونة يتمسك بالفريق ويرفض مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتمسك بالفريق ويرفض مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الانتقال إلى مانشستر يوناييتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية بأن كوتينيو يستبعد خيار الانتقال للمان يونايتد احتراماً لناديه السابق ليفربول بحكم الندية التي تطبع علاقة الناديان.