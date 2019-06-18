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رياضة | نجم برشلونة يتمسك بالفريق ويرفض مانشستر يونايتد

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يرفض البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الانتقال إلى مانشستر يوناييتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية بأن كوتينيو يستبعد خيار الانتقال للمان يونايتد احتراماً لناديه السابق بحكم الندية التي تطبع علاقة الناديان.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب يفضل البقاء في برشلونة الموسم المقبل، وتعويض ظهوره المتواضع الموسم المنقضي.

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